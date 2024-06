Calciomercato Juventus | Addio Vlahovic, annuncio da brividi

Tra le varie questioni riguardanti il calciomercato della Juventus ce n'è una importante circa il futuro di Vlahovic

La Juventus sta accelerando in maniera significativa rispetto al calciomercato. Noi di Juvenews.eu ve lo avevamo un po’ anticipato: quella che sta per iniziare sarà una sessione bollente e non solo per aspetti legati al clima. Giuntoli infatti ha acceso i motori da tempo e adesso si prepara a premere col piede sul pedale dello sprint. Le questioni da portare a termine sono parecchie e riguardano di tutto: dai nomi in entrata a quelli che potenzialmente potrebbero salutare e dire addio. Ecco il motivo e la ragione per cui da qui al prossimo futuro, tutti si attendono delle grosse novità. Alcune delle quali, però, potrebbero anche essere spiacevoli. Come svelato su Sky Sport in questi ultimi minuti.

La Juventus – infatti – non sembra in alcun modo pronta a ritenere incedibile Vlahovic. L’attaccante bianconero, con un colpo di scena abbastanza inaspettato, potrebbe ritrovarsi anche a dire addio e dunque a non essere il “bomber” della Juve del prossimo anno. Di questo, ha parlato l’esperto Luca Marchetti in diretta su Sky Sport.

Il discorso legato all’attacco della Juventus, al momento, non è sicuramente definito. Possiamo serenamente dire che se dovesse arrivare un’offerta importante per Vlahovic, la Juve la prenderebbe in considerazione più di altre. Per una ragione molto semplice: porterebbe soldi nelle casse della Juventus e allo stesso tempo abbasserebbe anche il monte salariale”. Ovvio, che con una certa cifra (70 milioni di euro?) la Juve non avrebbe grosse difficoltà neanche nel sostituirlo. Insomma: non c’è paura. Giuntoli ha fatto capire più volte che c’è la necessità di rivoluzionare la rosa. E dunque, nessuna paura neanche di fronte ad un possibile addio di Vlahovic. Si guarda avanti, sempre con fiducia. E proprio in vista della prossima stagione, attenzione ad una notizia da urlo uscita qualche minuto fa <<<