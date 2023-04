Mercato Juve / Addio Pogba, parla Alfredo Pedullà: “Secondo me…”

La Juventus lavora da giorni a quello che dovrebbe e potrebbe essere il futuro dei bianconeri. In questo senso le operazioni da portare a termine in vista della prossima sessione di calciomercato sono diverse e quasi tutte molto importanti. Questa mattina ne parlano i giornali, ma noi ne parliamo da giorni. Servirà davvero una mezza rivoluzione.

Lo sa bene Max Allegri che - salvo colpi di scena e cambi di panchina inaspettati - dovrà adoperarsi per cercare di risolvere delle questioni evidentemente molto importanti in vista di una stagione - la prossima - che sarà a dir poco di fuoco per mille motivi che non stiamo qui a sottolinearvi ma a cui potrete arrivare senza troppi problemi. Tra le cose da risolvere, c'è anche quella relativa al futuro di Pogba. Ed è di questo che oggi vogliamo parlarvi riportandovi la voce di Pedullà in merito <<<