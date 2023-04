Calciomercato Juve / Con Conte, formazione da urlo: ecco come sarebbe

Un altro ritorno al passato, dopo quello di Max Allegri . Conte conosce alla perfezione l'ambiente bianconero e a Torino - senza più Agnelli al comando - ci tornerebbe di corsa. Anzi, fosse solo per lui, ci sarebbero veramente pochi dubbi. E con Conte sulla panchina bianconera, anche la squadra in campo cambierebbe totalmente volto e interpreti.

Certamente il tecnico salentino chiederebbe un mercato importantissimo per competere da subito ai massimi livelli. Tanti nuovi acquisti di grosso calibro, possibili anche attraverso alcuni sacrifici (come per esempio Vlahovic e Kean, giusto per citarne un paio). Ma quindi, come scenderebbe in campo la nuova Juve di Conte? Partendo dalle ultime voci di calciomercato e dal modulo (il 3-5-1-1), noi abbiamo provato a rispondere a questa domanda: ecco la formazione da sogno con Conte allenatore <<<