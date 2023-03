Juve, Vlahovic torna carico dalla nazionale. Allegri ritrova Miretti e Kean

Un Vlahovic in grande spolvero guiderà l'attacco contro il Verona. Miretti pronto per rimpiazzare Rabiot e Kean insidia Di Maria per un posto

redazionejuvenews

Staccare alle volte aiuta, è il caso di Dusan Vlahovic che in nazionale si è ritrovato. Tre gol segnati dal centravanti della Juve nel confronto con Montenegro e Lituania hanno permesso alla Serbia di conquistare sei punti. Il 9 ha ritrovato gol e fiducia ed è pronto a ripartire prendendosi l'attacco della Vecchia Signora sulle spalle. Dopo essersi sbloccato contro il Friburgo la prova incolore nel derby d'Italia aveva fatto presagire che il 'periodo no' non fosse finito. E invece il serbo ha risposto presente con la casacca delle aquile.

Allegri si affiderà a lui contro l'Hellas per conquistare tre punti e partire forte al primo appuntamento di aprile. Lì davanti viaggia spedito verso un'altra conferma da titolare. Per la sfida di sabato torneranno però due pedine fondamentali. La prima è Fabio Miretti che ha smaltito il problema agli adduttori e con Locatelli e Fagioli dovrebbe completare il reparto di centrocampo. Il suo recupero è fondamentale vista l'assenza di Rabiot per squalifica.

Rimanendo in tema chi rientrerà dalla squalifica è Moise Kean. Il centravanti azzurro è stato costretto a saltare il match contro la Sampdoria e il derby d'Italia dopo il calcio rifilato a Mancini in Roma-Juve. Anche lui tornerà a disposizione e si gioca il posto con Di Maria per una maglia da titolare dal 1' al fianco di Vlahovic.