Juve, rinnovo Rabiot: Giuntoli ha due nomi per sostituirlo

La Juve continua a trattare per il rinnovo di Rabiot ma in caso di addio Giuntoli ha già trovato due nomi per sostituirlo

Adrien Rabiot rinnoverà o lascerà la Juve? Il centrocampista francese è di nuovo in bilico e se non troverà un accordo entro il 30 giugno lascerà Torino a parametro zero. I discorsi per il rinnovo sono complessi e per il momento non c’è stata una vera apertura da parte del giocatore e della mamma-agente Veronique. Per questo la Vecchia Signora ha già pronti due sostituti. Nella lista di Giuntoli ci sono Youssouf Fofana e Khephren Thuram, centrocampista fisici e di gamba che riuscirebbero a sostituire bene Rabiot. Per il momento, però, non c’è stata ancora un’offerta ufficiale da parte dei bianconeri. Staremo a vedere.