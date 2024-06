Juve, ansia per Rabiot: problemi alla caviglia in vista di Austria-Francia

Juve e Francia in ansia per le condizioni di Adrien Rabiot: il centrocampista ha avuto un problema alla caviglia

La Francia si prepara a giocare la sua prima partita di Euro2024 e scenderà in campo questa sera contro l’Austria, ma forse non ci sarà Adrien Rabiot. Il centrocampista della Juve è un punto fermo della squadra di Deschamps ma nel corso della rifinitura ha avuto un problema alla caviglia ed è stato costretto a lasciare l’allenamento. Le sue condizioni sono ancora da chiarire ma secondo quanto riportato da L’Equipe il ct francese è in leggera apprensione. Soltanto oggi si saprà se riuscirà o meno a partire titolare dal primo minuto. La Juve seguirà con attenzione la partita, anche per vedere da vicino Wimmer, nuovo obiettivo di mercato bianconero.