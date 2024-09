La Juve batte il PSV e prepara un colpo enorme di calciomercato / News

Il calciomercato della Juventus resta vivo anche con Champions ed il campionato avviati: ecco le ultime novità

Quella della Juventus è stata una vittoria pesante, importante, bellissima. Per il gol di Yildiz, ad esempio. A ricordare un giovanissimo Alex e anche per come è maturata in generale, con la squadra finalmente libera di esprimersi al meglio davanti al proprio pubblico. In questo senso possiamo affermare che è solo l’inizio. Che non servono e non aiuteranno facili entusiasmi ma anche che la strada tracciata è quella giusta, quella corretta. Thiago Motta ha bisogno di tempo ma il gioco c’è ed i risultati, come quello di ieri sera, pian piano arriveranno. Ecco la ragione per cui oltre al campo, ora, si può parlare per un attimo anche di calciomercato con delle novità molto interessanti che sono arrivate in queste ore rispetto ad un colpo che Giuntoli avrebbe messo nel mirino.

Juventus-PSV e mercato: ci sono novità

Il riferimento va a Jonathan David. Il nome era già circolato ma la notizia che possiamo svelarvi in esclusiva riguarda il fatto per cui la Juventus avrebbe messo il piedino davanti a tutte le concorrenti e che ora sarebbe in pole per prenderlo. Forse, pure a gennaio. Ovviamente il discorso è ancora lungo ma l’aria che tira è quella di una Juventus che potrebbe offrire 10 milioni al Lille per un giocatore che ne vale 50 ma che andrebbe a scadenza a giugno. Per i bianconeri sarebbe un colpo clamoroso. Davvero. Giuntoli, ora, ci sta lavorando. Detto questo, è arrivato anche un chiaro annuncio su Vlahovic <<<