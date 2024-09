Juve, Vlahovic ancora a secco. Motta: "Sono contento del suo lavoro" - JuveNews.eu

Niente gol per l'attaccante della Juve Dusan Vlahovic contro il PSV: le parole dell'allenatore bianconero Thiago Motta

Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez: tra i nomi dei marcatori nella vittoria per 3-1 della Juve contro il PSV manca ancora il nome di Dusan Vlahovic. L’attaccante bianconero ha fornito l’assist per l’argentino ma, nonostante ci abbia provato in ogni modo, non è riuscito a trovare la via del gol. Un vero peccato perchè la sua partita è stata in realtà ottima, decisivo nell’aiutare la squadra nella transizione offensiva. Rispetto alle passate stagioni, infatti, il serbo con Thiago Motta è molto più dentro il gioco bianconero: sponde, passaggi, dribbling, aperture e non solo, ora manca soltanto il gol.

Juve, le parole di Thiago Motta su Vlahovic

Al termine della partita Thiago Motta ai microfoni di Sky Sport ha spiegato: “Nervoso senza gol? Non la vedo difficile la sua gestione. Dusan si presenta sempre nelle condizioni ideali per potersi allenare e giocare. Aiuta in fase difensiva. Gli attaccanti vogliono fare sempre gol, è il suo obiettivo cercando di fare il bene della squadra. Ha fatto bene tante cose, sono contento del suo lavoro. Deve gestire sì il lato emotivo, ma pensare anche che in campo si possono fare tante cose. L’importante è che lui partecipi come sta facendo, sono convinto che i gol arriveranno“.