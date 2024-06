Juve, c’è il piano per Koopmeiners: pronti due sacrifici

Giuntoli vuole regalare Koopmeiners alla Juve: pronti due sacrifici pur di arrivare al centrocampista olandese

La Juve non si accontenta e va oltre Douglas Luiz. Se il brasiliano si prepara a diventare il primo rinforzo per la mediana di Thiago Motta, infatti, i bianconeri vogliono regalargli anche un altro colpo di livello. Il nome è sempre quello: Teun Koopmeiners, da mesi sogno di mercato della Vecchia Signora. L’Atalanta lo valuta ben 60 milioni di euro ma Giuntoli ha un piano in mente per acquistarlo. Per prima cosa sarà necessario vendere Matias Soulè, sacrificato per sbloccare il mercato in entrata. L’argentino potrebbe partire per circa 40 milioni di euro, permettendo così alla Juve di avvicinarsi a Koopmeiners. Nella trattativa con la Dea, poi, potrebbe essere inserito il cartellino di Dean Huijsen, che a Torino non ha trovato molto spazio e che invece potrebbe essere valorizzato da Gian Piero Gasperini.