Calciomercato, Juve scatenata! Pedullà: “Rabiot ha deciso che…”

Facciamo il punto della situazione su ciò che sta accadendo in casa Juventus rispetto al calciomercato: ecco le ultime news

La Juventus si consacrerà molto presto “regina” del calciomercato. Lo diciamo con largo anticipo, perché tutte le notizie che ci stanno arrivando, vanno in quella direzione. Ossia quella per cui i bianconeri sembrano particolarmente pronti a scatenarsi per costruire una squadra che possa davvero essere definita “da scudetto”. Ecco la ragione per cui iniziamo subito con questo articolo di aggiornamenti parlando di Sancho. Per la Juve è più di una semplice idea e si sta ragionando anche di un possibile scambio con Chiesa. Fede non sembra pronto a rinnovare il suo contratto (in scadenza nel 2025) poiché pare che abbia chiesto uno stipendio “alla Vlahovic”. E dunque, superiore ai 10 milioni di euro. La Juve non può garantirglielo: senza accordo si andrà all’addio. Da qui l’idea di provare uno scambio proprio con Sancho che piace molto, moltissimo. Ma non è finita.

Juventus, news di mercato: da Rabiot a Thuram

La Juventus si sta muovendo su mille fronti. Uno di questi è rappresentato anche da Thuram. Ricordate quando ieri, qui su Juvenews, avete letto che era tutto fatto? Bene: è tutto fatto. Le nostre anticipazioni si sono rivelate azzeccate a da qui a qualche giorno, probabilmente, potrebbe arrivare l’ufficialità. L’accordo c’è e si dovrebbe chiudere per circa 20 milioni di euro. Una trattativa, questa, che è utile per la Juventus anche per mettere le mani avanti rispetto a quel che riguarda Rabiot. Su cui arrivano novità pesantissime.

Secondo quanto viene raccolto dalla nostra squadra mercato, il calciatore non intende dare una risposta alla Juve – sulla possibilità di rinnovare – prima della fine dell’Europeo. Al momento, non si muove una foglia in direzione Juventus e molto importanti e significative sono le parole rilasciate da Alfredo Pedullà rispetto a questa situazione.

Parlando a Radiorossonera, il noto giornalista esperto di calciomercato ha dichiarato: “Se mi chiedete della possibilità di vederlo al Milan, io vi dico questo: c’è stato un sondaggio ma poi le cose sono finite lì. Vi invito quindi a riflettere“. Sì, perché Pedullà ha confermato anche quella che sarebbe già stata una decisione netta da parte del calciatore: “Adrien ha deciso di rifiutare 8 milioni di euro offerti dalla Juventus e inoltre vuole una commissione importante. So che ha tra le mani anche una proposta da parte del Liverpool e che spera in un possibile affondo da parte del Real Madrid“. Insomma, secondo Pedullà le possibilità che Rabiot possa restare alla Juve sono basse. Un’offerta l’ha già rifiutata. Detto ciò, Giuntoli, sogna comunque di costruire una formazione da sogno per il prossimo anno: ecco come potrebbe essere <<<