Juve, osservatori a Dortmund per Italia-Albania: piace Broja

La Juve è sulle tracce di Broja del Chelsea: osservatori bianconeri attesi a Dortmund per Italia-Albania per vederlo da vicino

Anche con l’arrivo in panchina di Thiago Motta Dusan Vlahovic si prepara a rimanere un punto fisso della Juve. Ma se il bomber serbo sarà il titolare, ci sono più dubbi su chi sarà la sua riserva. Kean sembra infatti destinato a essere venduto, mentre Milik è al momento infortunato. Per questo secondo quanto riportato da Tuttosport la Vecchia Signora sarebbe sulle tracce di Armando Broja, attaccante classe 2000 del Chelsea. Non a caso questa sera a Dortmund alcuni osservatori bianconeri sono attesi a Dortmund per il match di Euro2024 tra Italia e Albania: Giuntoli vuole vederlo da vicino. Le richieste dei Blues sono di circa 20 milioni di euro, ma occhio alla concorrenza del Milan.