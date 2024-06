Veltroni: “Thiago Motta persona di primissimo livello. Su Allegri…”

Walter Veltroni, politico, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Thiago Motta e di Max Allegri.

Walter Veltroni, politico, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tutti Convocati: “La prefazione di Thiago Motta è caduta bene come tempistica. E’ una persona di primissimo livello, chi gioca a calcio in quel modo non può non avere quelle doti di testa. Motta ha poca esperienza? Anche Conte e Lippi prima della Juve non avevano allenato grandi squadre, di solito questi sono gli allenatori più motivati poi quando ci arrivano e possono mettere nella testa dei giocatori l’idea giusta. Allegri? Con la rosa che aveva a disposizione, di più Allegri non poteva fare. E’ incomparabile il centrocampo che aveva qualche anno fa con quello che ha avuto in questi 3 anni. Sembra ogni volta che tutto dipenda dall’allenatore”.