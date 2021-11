Mercato Juve / Dopo le voci, ci sono conferme: in arrivo 40 milioni!

Oltre ad avere evidenti problemi sul campo, la Juve di recente ha fatto fatica anche sul mercato. In estate, la complicata situazione esuberi non ha permesso di attuare la campagna acquisti che sarebbe stata necessaria per rinforzare la rosa a dovere. Il monte ingaggi della Juventus è appesantito da una serie di calciatori probabilmente non all'altezza delle ambizioni bianconere. Elementi che non sono affatto semplici da piazzare sul mercato.