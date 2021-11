Calciomercato Juventus / Colpo da 50 milioni: a gennaio si può! I dettagli

Le prestazioni deludenti di questo inizio di stagione hanno trasformato il prossimo calciomercato di gennaio in un viatico fondamentale per il futuro della Juventus. I bianconeri sembrano ormai fuori dalla corsa allo scudetto e potrebbero rischiare qualcosa anche in chiave qualificazione alla prossima Champions. Dunque c'è bisogno di rinforzi per raddrizzare la stagione nel minor tempo possibile.