Mercato Juve, 35 milioni per un nome tutto nuovo: “Piace tanto ad Allegri”

In questo periodo sono davvero tanti i nomi che circolano in orbita bianconera e i giocatori accostati alla Juve in vista della prossima sessione estiva di mercato. Non c'è da sorprendersi, è più che normale che sia così. La Juventus ha dato una prova di forza notevole a gennaio, contribuendo ad alimentare voci e idee anche in prospettiva futura.