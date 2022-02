Mercato Juve / Ora può sbloccarsi tutto, Sky conferma: “Incontro in arrivo!”

Quelle che ci attendono sono settimane veramente importanti per il futuro della Juve, sia in chiave mercato, sia per quanto riguarda gli impegni della squadra sul campo. Allegri e i suoi ragazzi saranno chiamati ad inanellare risultati importanti sia in campionato che in Champions League. Obiettivi fondamentali di questa stagione ma anche in prospettiva futura.