Juve, il Nizza non convoca Todibo: chiaro indizio di mercato

Il Nizza non ha convocato Todibo per l'amichevole contro il Rizespor: il francese è sempre più vicino alla Juve

A volte alcuni gesti valgono più di mille parole, e quello del Nizza è un chiaro indizio di mercato. Nell’amichevole contro il Rizespor, infatti, Jain-Claire Todibo non era neanche in panchina. Il difensore francese è a un passo dal trasferimento alla Juve e per questo il Nizza ha preferito non convocarlo.

Mercato Juve, Todibo sempre più vicino

Cosa manca all’annuncio? La Juve sta preparando un’offerta formale al Nizza per un prestito oneroso con diritto di riscatto di circa 30/35 milioni di euro. I francesi valutano il giocatore 37 milioni ma l’impressione è che si possa trovare un punto d’incontro. Nel frattempo l’agente di Todibo è in Italia e si prepara a incontrare Giuntoli per limare gli ultimi dettagli. La prossima settimana potrebbe essere decisiva.