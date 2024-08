Mercato Juve | Giuntoli spettacolare! 60 milioni di euro per…

Cristiano Giuntoli ha lavorato alla grandissima in questa sessione di calciomercato dove la Juventus è stata regina assoluta

Quella appena conclusa è stata una sessione di calciomercato a dir poco clamorosa, per quanto riguarda l’operato della Juventus. Giuntoli ha messo a segno tutta una serie di acquisti che hanno confermato la volontà totale da parte del club di provare a fare il massimo per tornare a vincere, che in quel di Torino è l’unica cosa che conta. Ecco il motivo per cui – crediamo noi – sono stati fatti degli acquisti importanti e per certi versi pesantissimi. L’ambizione è chiaramente quella di non rinunciare a niente e – anzi – di provare a spingere forte sia in Italia che in Europa. Ma quel che è più impressionante, sono i numeri che stanno circolando da qualche ora in casa Juventus. Ecco di cosa stiamo parlando.

Calciomercato, Giuntoli fa godere i tifosi della Juventus. E occhio a gennaio

La Juventus ha speso 200 milioni di euro in sede di calciomercato. Ma l’impatto per il bilancio che verrà sarà di 53,8 milioni di euro. Questo perché molti pagamenti sono stati dilazionati in 3-4 annualità. Allo stesso tempo, gli incassi sono stati tali da raggiungere una somma superiore ai 100 milioni di euro. Ma il dato più pesante non è questo.

E riguarda invece quel che Giuntoli farà risparmiare alla Juventus rispetto agli stipendi. Il totale – grazie alle cessioni – è vicino ai 60 milioni di euro. Una somma clamorosa e pesantissima che consentirà – nel caso ce ne sarà bisogno – di tornare pesantemente sul mercato già a gennaio. Un caplavoro vero e proprio, quello di Giuntoli, che conferma ancora una volta le sue capacità assolute di far quadrare i conti. Proprio in tal senso, sempre rispetto al mercato, sta circolando il nome di un colpo che la Juventus potrebbe portare a casa nel prossimo futuro <<<