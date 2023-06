Calciomercato Juve / Mossa clamorosa in arrivo? Di Marzio: “Vi dico che…”

La Juventus ha la necessità assoluta di pianificare il prima possibile il futuro. Ci sono club come la Roma che si stanno muovendo in maniera rapidissima in sede di calciomercato e la Juve, in questo senso, sembra essere ancora totalmente ferma. C'è confusione, poco ordine e le idee non troppo chiare. Almeno questo, è quello che filtra.