Calciomercato Juve | Booom Di Marzio: “Ecco chi può arrivare”

In vista del prossimo mercato la Juve è alla ricerca di un nuovo titolare per la fascia destra: l'annuncio in diretta di Di Marzio

Dopo una stagione ricca di problemi giudiziari e infortuni, la Juve si prepara a cambiare rotta. La prossima stagione Allegri sarà chiamato a risollevare la squadra, ma prima la dirigenza bianconera dovrà rinforzare la rosa a disposizione del tecnico italiano. Uno dei reparti che andrà potenziato sono le fasce , e in particolare quella destra. De Sciglio è infatti alle prese con un lungo infortunio mentre Cuadrado non è più quello di un tempo. Il colombiano ha dimostrato di essere ancora un giocatore affidabile ma i dribbling nello stretto e gli scatti fulminei che da sempre lo hanno contraddistinto sono sempre meno frequenti. Per questo la Juve si è subito messa alla ricerca di un nuovo titolare per l'out di destra .

Mercato Juve: ecco cosa ha detto Di Marzio

Secondo quanto riportato in diretta su Sky Sport dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, per la fascia destra la Juve starebbe pensando a Lucas Vazquez. Il contratto dell'esterno spagnolo con il Real Madrid scadrà a giugno 2024 e di conseguenza i Blancos sono pronti a venderlo ora prima di perderlo tra un anno a parametro zero. Vazquez è un giocatore estremamente duttile, in grado di giocare tanto come ala d'attacco che come esterno difensivo. In questa stagione il classe 1991 ha collezionato 23 presenze ne La Liga, condite da ben 4 gol e 2 assist. Numeri di tutti rispetto per un esterno di centrocampo, che potrebbe aggiungere qualità e propensione offensiva alla squadra di Allegri. Il Real Madrid lo valuta tra i 6 e gli 8 milioni di euro, cifra ritenuta accettabile dalla Juve che ha già iniziato i primi contatti con il club spagnolo.