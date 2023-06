ESCLUSIVA JUVENEWS / Bargiggia: “Allegri? Da quello che so io…”

Ma alla Juve conviene realmente la sua riconferma?

“Io posso dire, sulla base di quello che mi risulta, la valutazione che hanno fatto i dirigenti della Juventus. Considerando che al lordo - in caso di esonero - lui e tutto il suo staff - che, da quello che so, sta anche perdendo qualche collaboratore - comporterebbero un esborso di circa 40 milioni di euro lordi e tenendo conto che gli investimenti sul mercato non saranno significativi, prendere un nuovo allenatore e bruciarlo in un’annata che si prospetta di transizione non converrebbe. Per cui, alla società bianconera converrebbe tenere Allegri almeno un altro anno e poi cambiarlo al termine della prossima stagione, con un solo anno di contratto davanti, in caso di flop (così come sono state le ultime due stagioni)”. Ma rispetto al calciomercato?

“In entrata, a parte qualche sondaggio, la Juve non sta lavorando su nulla. So che hanno fatto una chiacchierata con il Sassuolo con Frattesi, in caso Rabiot non accettasse il prolungamento del contratto. Al momento, i bianconeri non hanno tuttavia la forza economica di sostenere certe operazioni. Per questo, anche tappandosi il naso, stanno lavorando più fronte rinnovi”.

Rabiot…

“Hanno proposto a Rabiot il prolungamento di un altro anno. Ma non mi risulta che ci siano movimenti concreti in entrata e uscita”. E proprio parlando di futuro e di Allegri, attenzione: ecco la formazione da sogno che il mister bianconero vorrebbe costruire in vista del prossimo anno <<<