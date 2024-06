Juve, la chiave per Koopmeiners può essere Kean

La Juve vuole Koopmeiners: per convincere l'Atalanta i bianconeri sono pronti a sacrificare Kean

Il sogno della Juve per il centrocampo ha un nome e cognome: Teun Koopmeiners. Il tuttofare dell’Atalanta nel corso dell’ultima Serie A ha segnato 12 gol e fornito 5 assist, numeri da top player che hanno convinto la Vecchia Signora a puntare su di lui. Un’affare che sembra però quasi impossibile, visto che l’Atalanta valuta il giocatore non meno di 60/70 milioni di euro. Diverse squadre di Premier League si sono dette interessate ma i bianconeri potrebbero avere la contropartita giusta per convincere la Dea. Gian Piero Gasperini, infatti, apprezza molto Moise Kean e l’attaccante italiano potrebbe quindi essere inserito nella trattativa come contropartita. Gli altri possibili sacrificati potrebbero essere Huijsen e Iling-Jr.