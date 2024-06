Mercato Juve, c’è il sì di Greenwood: Iling-Jr come contropartita

La Juve comincia a pensare al calciomercato: Greenwood ha detto sì al trasferimento ma il prezzo è alto. Possibile contropartita

In attesa dell’ufficialità di Thiago Motta come nuovo allenatore, la Juve si prepara già al prossimo calciomercato. I bianconeri sono alla ricerca di rinforzi sulle fasce e uno dei nomi più interessanti è quello di Mason Greenwood. L’esterno inglese in questa stagione in prestito al Getafe ha mostrato tutto il suo talento, segnando 8 goal e fornendo 6 assist. Numeri che hanno impressionato la dirigenza della Vecchia Signora, che per questo sta pensando di puntare su di lui. Il giocatore gradisce la destinazione ma il Manchester United spara alto sul prezzo: serviranno 35/40 milioni. Per abbassare il costo del cartellino, però, la Juve è disposta a inserire nella trattativa Iling-Junior come contropartita.