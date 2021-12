Mercato Juve / Grande notizia: “Rottura improvvisa, può partire a gennaio!”

Le sessioni di calciomercato che ci attendono non saranno affatto semplici, esattamente come le ultime. Quasi tutti i club, anche i più grandi, stanno patendo la crisi economica e fare mercato è diventata un'impresa, come la Juve sa molto bene. Certo, ci sono le eccezioni (come alcuni club inglesi e il PSG), ma per tutti gli altri spendere è davvero complicato.