Calciomercato Juventus / Di Marzio: “Ecco chi vuole compare la Juve”

1 di 2

Ultime notizie

Mercato Juve, notizie bollenti da Di Marzio.

Con il campionato fermo per la sosta natalizia, tutte le attenzioni sono concentrate sul calciomercato. Non potrebbe essere altrimenti in questo momento, visto che la sessione invernale è sempre più vicina all'apertura ufficiale.

I club comunque - Juventus inclusa ovviamente - non aspettano il "via" fermi ai nastri di partenza. Ma anzi, già da tempo si stanno muovendo per preparare nei minimi dettagli le proprie mosse da mettere in atto nel corso del mese di gennaio.

La Juve non fa appunto eccezione, anzi è tra le squadre che più di tutte hanno bisogno di rinforzi dal mercato di riparazione. Dalle parti della Continassa in effetti sono attesi vari movimenti, sia in entrata che in uscita. Il noto esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione di casa bianconera, svelando quali sarebbero i piani e gli obiettivi della Juve nel mercato invernale <<<