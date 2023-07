Calciomercato Juve / Pesante decisione di Giuntoli, Pedullà: “Vi dico che…”

Quelle che si stanno vivendo in casa Juventus sono ore senza dubbio importanti. Giuntoli sta prendendo contatto non solo con Allegri (con cui ha già parlato) ma anche con alcuni calciatori di cui ha chiesto numeri di telefono. Il piano è ovviamente quello di avere le idee chiare anche per capire su quale base far poggiare un progetto che dovrà essere - per certi versi - rivoluzionario.