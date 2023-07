Juve, Giuntoli vuole comprare un fenomeno in attacco | Mercato

1 di 7

Juventus Football Club

Jonathan David

La Juventus progetta un grande futuro. Lo sta facendo con Giuntoli, ma anche con Allegri. Alla fine, i due troveranno una quadra a dispetto di chi dice che il rapporto (non si sa come) sia già logoro. La nuova dirigenza bianconera sa bene che se si vuole tornare a vincere da subito, quello che servirà sono investimenti ma anche calciatori convinti del progetto a cui stanno partecipando. Per questa ragione, in questi giorni non si fa altro che parlare di quello che potrebbe avvenire - ad esempio - sul fronte legato a Vlahovic.

Il giocatore bianconero sembra costantemente in bilico e alcune voci, hanno raccontato in queste ultime ore di come Allegri, a quanto pare, abbia chiesto la sua cessione qualche tempo fa. Da qui il dilemma: davvero si può iniziare l'anno prossimo, con il Serbo in attacco?

Considerando che Allegri resterà al suo posto - almeno per ora - il progetto dovrà partire con basi ben più solide. E per questo, si parla abbastanza insistentemente di quello che potrebbe avvenire sul fronte dei nuovi acquisti in attacco. Vlahovic - alla fine - potrebbe partire (direzione Premier League) e la Juventus potrebbe regalarsi un altro colpo in attacco.

Ecco la ragione per cui in queste ore stanno circolando delle voci clamorose su diversi nomi. E uno - su tutti - sembra davvero essere super-interessante.