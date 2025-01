Juve, Danilo ha risolto il contratto: lo aspetta il Flamengo

Danilo ha risolto il contratto con la Juve: attesa per il comunicato ufficiale, poi la firma con il Flamengo

Dopo 213 partite sta per terminare l’avventura di Danilo alla Juve. Il terzino brasiliano è stato per anni un punto fisso della formazione bianconera, decisivo in campo ma soprattutto all’interno dello spogliatoio. Non è un caso quindi che sia diventato anche capitano della squadra: mai una parola fuori posto, sempre pronto a dare tutto per la maglia della Vecchia Signora. Con l’arrivo di Thiago Motta, però, le cose sono cambiate e Danilo ha trovato pochissimo spazio. Da qui la decisione di salutare Torino e l’Italia e di tornare in Brasile.

Juve, Danilo si prepara all’addio: pronto il ritorno in Brasile

Come riportato da Fabrizio Romano su X, infatti, Danilo è pronto a lasciare la Juve: “Il contratto di Danilo con la Juventus è stato risolto con effetto immediato. L’ex difensore del Real Madrid e del Manchester City firma oggi a parametro zero come giocatore del Flamengo, accordo raggiunto. Contratto di due anni. Danilo non percepirà alcuna buonuscita dalla Juventus, in quanto ha lasciato lo stipendio fino alla fine della stagione e riceverà solo quello di gennaio”. Il brasiliano si conferma quindi un uomo d’altri tempi e lascia la Juve nel migliore dei modi. Resterà per sempre nei cuori dei tifosi. Nel frattempo la Juve guarda al mercato: il West Ham ha aperto al prestito per Todibo <<<