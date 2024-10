Ravezzani: “L’infortunio di Bremer è una grave perdita”

Fabio Ravezzani, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'infortunio subito da Bremer.

Fabio Ravezzani, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: “A Milano tutti sapevano tutto, solo alla Procura è servito il secondo morto per aprire un indagine. I capi tifosi arrestati li conoscevano tutti. Ora si rischia una squalifica ai dirigenti, poca roba. Come ho visto la Roma ieri sera in Europa League? I I Friedkin devono essere un po’ arrabbiati a stare sotto a Lotito con quello che hanno speso. Hanno sbagliato in questi anni ad andare troppo dietro a quello che volevano i tifosi e non a costruire una squadra. Quando compri il campione solo perché lo vuole il tifo non basta, perché se poi il giocatore non gira anche il tifoso stesso si arrabbia. Mourinho, Dybala e Lukaku non avevano senso, sono stati presi solo per accontentare il pubblico”.

Sul grave infortunio di Bremer

“Quanto peserà l’infortunio di Bremer per la Juventus nei prossimi mesi? È una grave perdita per la Juventus, ma questo è il prezzo che si paga a giocare la Champions League. Fonseca? È un allenatore mediocre, vale Lopetegui. Sarri al massimo poteva essere un allenatore da Milan”.