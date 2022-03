Mercato Juve / Colpo super: lo vogliono tutti, può prenderlo Cherubini!

In estate, tra i vari acquisti in programma, ce n'è anche uno molto grosso a centrocampo. Dovrebbe essere proprio questo il nuovo "colpo alla Vlahovic": un altro big, ma questa volta per la mediana. Il sogno è sempre Paul Pogba, per il quale però sono arrivate novità molto pesanti. Secondo Todofichajes.com infatti, il francese avrebbe già firmato un preaccordo con il PSG per il suo trasferimento in Francia a parametro zero al termine della stagione corrente.