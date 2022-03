Calciomercato Juventus, annuncio da urlo: “Sarà un giocatore bianconero”

1 di 2

Ultime news

Calciomercato Juventus, un gran colpo in canna.

La Juventus sta studiando le sue mosse e sta pianificando la strategia da attuare durante il prossimo calciomercato. Già da ora la Vecchia Signora vuole avere le idee chiare su possibili partenze e obiettivi in entrata per non arrivare in ritardo e impreparata alla prossima estate.

Nulla di strano, a dire il vero. Chi mastica un po' di mercato sa benissimo che, soprattutto per alcune situazioni, è normale e giusto muoversi in anticipo e senza i riflettori puntanti addosso. Insomma, in alcuni casi, questo può essere un periodo caldo in ottica calciomercato tanto quanto gennaio o giugno.

Per la Juventus in particolare, sembra esserlo sul serio. Già perché i bianconeri non hanno mai davvero smesso di intavolare trattative, fare sondaggi e mantenere vivi i contatti. Anzi, stando ad alcune notizie delle ultimissime ore, un giocatore sembrerebbe ormai destinato a trasferirsi a Torino per indossare la maglia bianconera il prossimo anno <<<