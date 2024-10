Mercato Juve | Colpo in attacco: “Nome a sorpresa”

La Juventus sta lavorando in maniera importante in sede di calciomercato per tentare di pianificare al meglio le prossime mosse

Calciomercato Juventus, occhi in attacco

La Juventus sa bene che le prossime mosse di calciomercato saranno fondamentali per stabilire quello che dovrà succedere da qui al prossimo futuro. In questo senso Giuntoli sembra avere le idee molto chiare su quello che dovrà succedere considerando che andranno prese in considerazione tutta una serie di decisioni che partiranno dalla scelta di chi dovrà restare e chi dovrà andare via e termineranno con l’acquisto di qualche giocatore importante già nella sessione di calciomercato di gennaio. Ed è su questo, che stanno circolando delle voci molto interessanti.

Non ci sono dubbi rispetto al fatto che il primo colpo da portare a casa dovrà essere un difensore. Senza dubbio alcuno. L’infortunio di Bremer pesa troppo e per questo, serie valutazioni andranno fatte su Skriniar che al momento sembra il nome più “allettante” in assoluto. Poi attenzione pure all’attacco su cui potremo avere delle novità a brevissimo. Schira, ha svelato il possibile interessamento da parte della Juventus per Lucca dell’Udinese. Un nome che potrebbe interessare come colpo immediato, per gennaio. Un nome a sorpresa che potrebbe rappresentare quel che serve fino alla prossima estate. Quando in attacco, andrà fatto un investimento significativo e quando Zirkzee, potrà essere l’obiettivo numero uno. Detto questo, sempre parlando di Juventus, attenzione perché rispetto al calciomercato in queste ore è uscita fuori un’altra voce da urlo <<<