Quale sarà il futuro di Chiesa? L'Europeo è stato un flop e ora la Juve valuta sul da farsi: rinnovo o addio

La stagione di Federico Chiesa alla Juve non è stata particolarmente positiva e il suo Europeo con l’Italia è stato anche peggiore. Ora i bianconeri dovranno decidere cosa farne di lui. Da un lato il suo contratto è in scadenza e quindi la Vecchia Signora potrebbe pensare a un rinnovo, dall’altro invece l’ipotesi di una cessione resta viva.

Calciomercato Juve, cessione Chiesa: sì ma come?

Vendere Chiesa, soprattutto questo Chiesa, potrebbe però essere molto più difficile del previsto. Il Bayern Monaco si era detto interessato ma dopo le brutte prestazioni non sembra più intenzionato ad affondare il colpo. L’attaccante italiano potrebbe quindi essere inserito in uno scambio, magari con il Manchester United per Sancho. Un affare tecnicamente possibile, ma quantomeno difficile. La Roma spera invece di riuscire a prenderlo in prestito, opzione che però non entusiasma la Juve, che vorrebbe monetizzare dalla sua cessione. Situazione complicata.