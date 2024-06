Sabatini: “Chiesa doveva essere il nostro Sinner, ma…”

Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prestazione di Federico Chiesa.

Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Federico Chiesa in versione Nazionale. Ecco le sue parole sull’Europeo dell’esterno della Vecchia Signora, che sarà protagonista anche di una calda estate dal punto di vista del calciomercato, tra il rinnovo e la cessione: “Ci sarà una caccia ai colpevoli tra i singoli giocatori – che hanno delle colpe naturalmente -. Le grandi delusioni sono facili da elencare: a partire da Chiesa che doveva essere il nostro Sinner (ma non lo è stato e Sinner a Wimbledon ci va e non giocherà come Chiesa) e poi ci saranno tutti gli altri da raccontare”.