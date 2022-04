Mercato Juve / Solo un’idea? No, Cherubini lo vuole davvero: “C’è il piano”

1 di 2

Ultime notizie

Mercato Juve - Cherubini fa sul serio per un grande obiettivo.

Il rush finale di questa stagione sarà fondamentale per delineare il futuro della Juve e, di conseguenza, anche le sue strategie per il prossimo mercato estivo. Rientrare tra le prime quattro è il minimo sindacale, un obiettivo dal quale non si può proprio prescindere. Disputare la prossima Champions League è imperativo, sia per ambizioni future che per questioni economiche.

Parallelamente al cammino in campionato, si muove anche il calciomercato bianconero. La Vecchia Signora è attivissima, come confermano le notizie che già da tempo stanno circolando in orbita Juventus.

In questo senso, particolare attenzione meritano alcune indiscrezioni che riguardano un obiettivo di mercato che si sta facendo sempre più concreto per la Juve. Tanto che Cherubini avrebbe già in mente un piano per bruciare la concorrenza <<<