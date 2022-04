Mercato Juve / Decisione presa e trattativa avviata: “La Juventus vuole lui”

La cantilena è sempre la stessa quando si parla del prossimo mercato della Juve: servono rinforzi, soprattutto (anche se non solo) a centrocampo . E' proprio questo il reparto che andrà incontro ai più importanti e numerosi cambiamenti in estate. Ormai lo sanno pure i muri.

Quanti saranno gli innesti non è invece facile definirlo con esattezza, per ora. Almeno due, forse anche tre se la Juventus riuscirà a piazzare qualche cessione importante in mediana. Uno molto grosso, gli altri comunque importanti. Ecco perché in orbita bianconera stanno circolando tantissimi nomi e anche molto diversi tra di loro. Paul Pogba è il solito sogno proibito, Milinkovic-Savic un profilo graditissimo ma molto costoso.