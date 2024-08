Il Genoa non venderà Gudmundsson senza avere un sostituto: i rossoblù stanno bloccando il mercato della Juve

La Juve ha messo gli occhi su Nico Gonzalez, rinforzo ideale per l’attacco, ma la trattativa al momento è bloccata a causa della Fiorentina. I viola, infatti, non lasceranno partire l’argentino prima di aver acquistato di Gudmundsson.

Juve, il Genoa blocca Gudmundsson

Un domino che però non si ferma qui visto che il Genoa stesso ha fatto chiarito come Gudmunsson non si muoverà senza un sostituto. A ribadirlo è stato oggi il CEO rossoblù Blazquez ai microfoni di Tuttosport: “Per Albert ci sono offerte, ma nessuna soddisfa la nostra aspettativa. Io lo capisco, capisco la sua spinta a partire nel momento migliore della carriera, ma per noi la cosa più importante è il Genoa. Finchè non abbiamo in mano una soluzione che ci fa stare tranquilli, allo stesso o a un miglior livello dell’anno scorso, non possiamo far partire Albert e, a oggi, non partirà”.