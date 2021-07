Il mercato della Juve non ha ancora portato in dote ufficialmente acquisti importanti. Questa sessione di calciomercato non è di certo semplice da portare avanti e da gestire, tra difficoltà economiche ed esigenze di bilancio. Ma la Juventus, pur lavorando sotto traccia e senza troppo clamore, in realtà si sta muovendo eccome. Tanto che sarebbe ormai pronta a chiudere definitivamente un colpo importante, forse già nelle prossime ore <<<