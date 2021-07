Calciomercato Juventus, annuncio da brividi: ora i tifosi sognano davvero!

Come vi stiamo raccontando da ormai qualche giorno, il calciomercato della Juventus sta per entrare veramente nel vivo. La dirigenza bianconera da tempo lavora su più fronti, dovendo fare i conti con una situazione economica non semplice. Per questo il mercato della Juve (così come quello di tante altre squadre d'altronde) non ha ancora regalato ad Allegri i primi colpi. Ma ora è arrivato il momento di stringere i tempi, sperando anche di concludere qualche cessione che possa sbloccare definitivamente la campagna acquisti bianconera. E allora occhio, perché proprio in queste ore sono arrivate indiscrezioni davvero molto importanti e anche qualche clamorosa sorpresa <<<