E’ Natale? Si accende il mercato della Juve con tre regali dal Chelsea / News

Concentrazione massima sul campo per Massimiliano Allegri ed i suoi ragazzi. La Juventus è ancora in corsa sia in Coppa Italia che in Europa League, competizioni che possono costituire un pass importante rispettivamente per i tornei europei del prossimo anno. E' chiaro che disputare o meno una coppa internazionale influirà anche sul tipo di mercato che la Vecchia Signora potrà portare a termine la prossima estate. Sono già in corsa diversi colloqui fra la dirigenza piemontese e alcuni top club europei. Contatti fittissimi soprattutto col Chelsea, che ha mostrato interesse soprattutto per Dusan Vlahovic. Ma nell'articolo di oggi non vogliamo parlarvi del possibile assalto Blues al centravanti serbo, bensì dei calciatori che da Londra potrebbero approdare a Torino a condizioni vantaggiosissime<<<