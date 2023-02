Mercato Juve – Elkann ribalta tutto: si parla di 10 giocatori!

E' ufficialmente partita la programmazione per la prossima stagione. La dirigenza della Juventus punta a mantenere un alto livello della rosa e a provare a migliorarla in alcuni reparti che potrebbero registrare diversi addii importanti. Cherubini ed il suo staff hanno avviato già diversi contatti sia con squadre italiane che con club stranieri. Non dimentichiamoci che a giugno 2023, tanti profili molto interessanti in giro per l'Europa si libereranno a parametro zero e la Juve sarà pronta ad approfittarne, come ha già fatto in passato.