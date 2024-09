Jacobelli: “Il calciomercato della Juventus è stato da 9”

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio sulla sessione di calciomercato della Vecchia Signora, con tanti acquisti e diverse cessioni: “L’Inter si è confermata una squadra super, contro l’Atalanta ha offerto una prova di forza importante, mentre la Juve è in crescita ma Motta avrà bisogno di tempo per inserire tutti i nuovi nei propri schemi di gioco. Il Napoli ha una rosa forte e l’assenza dalle competizioni europee farà il gioco di Conte, mentre il Milan ad oggi ha mostrato di avere una difesa troppo fragile e deve fare i conti con l’atteggiamento di Theo e Leao”.

Un bilancio sul calciomercato della Juventus

“Per me il lavoro di Giuntoli è da nove, che sarebbe stato dieci se fosse arrivato anche Sancho. È stata una rivoluzione totale, a partire dalla panchina, che ha però portato anche un ringiovanimento della rosa e un taglio del monte ingaggi. I nuovi innesti sono di qualità, come nel caso di Douglas Luiz, che per motivi di condizione non abbiamo ancora visto dall’inizio ma che ci ha lasciato intuire le proprie potenzialità. Certo, se dovesse rimanere in panchina anche dopo la sosta potrebbero sorgere degli interrogativi”.