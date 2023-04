Messi al Barcellona? Il clamoroso intreccio di mercato fa tremare la Juve

Arrivano news che possono sconvolgere i piani bianconeri per la prossima stagione: la Pulce potrebbe tornare in Spagna, ma c'è una richiesta

redazionejuvenews

Rivoluzione alle porte in casa Juve, ma non solo. I bianconeri sono pronti a grandi manovre in vista dell’estate, con il chiaro obiettivo di dar vita a un nuovo ciclo che possa riportare la squadra di Allegri al vertice del calcio italiano. Sono attesi però grossi scossoni anche negli altri top club europei, con diversi giocatori pronti a cambiare casacca. Attenzione allora anche a un clamoroso possibile effetto domino, che potrebbe finire per coinvolgere anche la stessa Juventus. In questo senso, arrivano notizie importantissime.

Tra i calciatori pronti a cambiare maglia potrebbe esserci - nemmeno troppo a sorpresa - anche Leo Messi. L’argentino infatti a Parigi è stato al centro di momenti di tensione con i tifosi del PSG. Soprattutto però starebbe vacillando di fronte al richiamo di casa. Il Barcellona infatti sarebbe pronto a fare sul serio per riportare la Pulce in Catalogna dopo l’addio a sorpresa di due estati fa. E, come confermato anche da El Futbolero, lo stesso Messi starebbe valutando attentamente la possibilità. A patto, però, che il Barcellona soddisfi alcune richieste che potrebbero finire per coinvolgere in modo pesante anche la stessa Juventus.

Leo Messi, infatti, avrebbe posto dei paletti al Barcellona: sì al ritorno, ma soltanto a patto che il club blaugrana assicuri determinati acquisti in vista della prossima stagione. E tra i nomi indicati dalla Pulce ci sarebbe anche quello di Angel Di Maria. Il classe ’88 è un grande amico del sette volte Pallone d’Oro e potrebbe anche rinnegare il suo passato madridista pur di chiudere la carriera insieme a Messi. Pesante allarme allora in casa Juventus: il contratto di Di Maria scadrà il prossimo giugno, El Fideo avrebbe già dato l’ok al rinnovo ma i richiami dalla Spagna potrebbero improvvisamente rimescolare tutte le carte in tavola. Con una possibile grande beffa per la squadra di Allegri.