Sassuolo-Juventus: designato l’arbitro per la partita

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A

La Juventus è attesa domani dal quarto di finale di andata di Europa League: i bianconeri ospiteranno all'Allianz Stadium lo Sporting Lisbona, per la prima delle due partite ad eliminazione diretta. Domenica poi i bianconeri torneranno a giocare in campionato, e lo faranno contro il Sassuolo, nella partita valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A.