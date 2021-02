Il mercato non finisce mai: gli obiettivi della Juve per l’estate

TORINO – Il calciomercato di gennaio si è concluso due giorni fa e la Juventus non ha messo a segno nessun colpo ad effetto. Alcune operazioni importanti sono state messe a segno, specialmente in uscita. Sami Khedira ha finalmente lasciato la Continassa per accasarsi all’Hertha Berlino, mentre i giovani Manolo Portanova ed Elia Petrelli hanno preso la strada per Genoa. In cambio di questi due prodotti del vivaio, è arrivato dai rossoblù la giovane promessa Nicolò Rovella, che rimarrà in prestito ai liguri per i prossimi 18 mesi. Inoltre, sono stati spostati alcuni prestiti in vari club di Serie A. Rolando Mandragora dall’Udinese è passato al Torino, in prestito con obbligo di riscatto. Daniele Rugani, invece, torna in Italia dopo la breve esperienza in Francia: vestirà la maglia del Cagliari.

Gli affari, però, non sono affatto finiti qui. Il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici, infatti, ha acnora una lunga lista di cose da fare, per cercare di rinforzare sempre di più la squadra. Adesso, dunque, la dirigenza juventina si è messa di nuovo al lavoro per pianificare le prossime operazioni e rendere la Juve sempre più competitiva. Il calciomercato non finisce mai.

Ecco, dunque, i possibili obiettivi della Vecchia Signora per la prossima estate. Innanzitutto, il palline della società è da diversi mesi quello di realizzare un grande ritorno a Torino. Si tratta, ovviamente, di Paul Pogba, centrocampista francese classe 1993 di proprietà del Manchester United. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, la Juve proverà a mettere a segno il colpo nel caso in cui il giocatore si trovasse sul mercato. Inoltre, sempre secondo calciomercato.com, un altro obiettivo sarebbe quello di acquistare un terzino sinistro, che possa dare un ricambio di valore ad Alex Sandro. Dunque, la società è tornata subito al lavoro per pianificare le prossime mosse. Il mercato non finisce mai.

