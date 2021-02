Calciomercato Juventus: il nuovo Chiellini potrebbe essere un campione!

TORINO – A gennaio la Juventus ha pensato al futuro, assicurandosi vari giovani molto interessanti. Soprattutto l’acquisto di Nicolò Rovella ha rappresentato uno dei colpi più importanti dello scorso calciomercato. Per l’immediato invece non sono arrivati rinforzi utili subito per Pirlo, che dunque dovrà aspettare la prossima estate per avere a disposizione forze nuove. E, senza dubbio, il prossimo mercato estivo della Juve porterà in dote diversi cambiamenti che, presumibilmente, riguarderanno ogni reparto della rosa bianconera. Soprattutto centrocampo e attacco dovranno essere completati e rinforzati, ma qualche sorpresa potrebbe arrivare anche in difesa.

Mercato Juve, arriva il “nuovo Chiellini”?

Per quanto riguarda il reparto difensivo bianconero, il focus sarà incentrato soprattutto sugli esterni. A sinistra manca sempre un vice-Alex Sandro pronto e affidabile, ma si faranno delle valutazioni anche per la corsia opposta. Il pacchetto dei centrali invece è già di buon livello, ma ci sarà da capire l’affidabilità di due senatori come Bonucci e soprattutto Chiellini. I due infatti iniziano ad avere un’età avanzata, in particolar modo “Chiello” che ad agosto compirà 37 anni. Ormai il guerriero bianconero non può più garantire continuità, anche a causa di diversi infortuni che più volte lo hanno frenato. Insomma, bisognerà pensare anche a come sostituire un giocatore che negli anni è stato fondamentale per l’equilibrio e la solidità della retroguardia bianconera. Ecco perché in estate potrebbe arrivare un giocatore pronto a raccogliere la pesante eredità di Chiellini. Proprio a proposito di questo, in queste ore è stato accostato alla Juventus un campione di livello internazionale.

Possibili sorprese di calciomercato in difesa

L’affascinante suggestione arriva dalla Spagna. Secondo Don Diario infatti, la Juve sarebbe sulle tracce di Raphael Varane, che in estate potrebbe lasciare il Real Madrid. Una candidatura eccellente, visto che stiamo parlando di uno dei difensori più importanti d’Europa. In casa Real molto probabilmente è pronta ad andare in scena una rivoluzione che coinvolgerà parecchi giocatori. E sulla lista dei cedibili ci sarebbe appunto anche il centrale francese classe ’93. Una ghiottissima occasione di calciomercato per la Juventus, visto anche che il contratto di Varane con il Real Madrid scadrà nel 2022. Senza rinnovo, i Blancos saranno quindi praticamente costretti a vendere il difensore la prossima estate. Magari anche abbassando le loro richieste economiche, che ad oggi si attestano intorno ai 50 milioni di euro. Valutazione simile anche per un altro difensore accostato nelle scorse settimane alla Vecchia Signora, cioè Pau Torres. Il centrale mancino del Villarreal è molto simile a Chiellini per caratteristiche e anche lui potrebbe rientrare tra gli obiettivi bianconeri. Dalla difesa, passiamo alla mediana che – come accennato poco fa – sarà certamente uno dei reparti che più verranno ritoccati durante la prossima sessione di calciomercato. In arrivo infatti ci sarebbe una vera e propria rivoluzione a centrocampo: ci sono 9 nomi caldissimi per l’estate! <<<