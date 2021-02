Rugani al Cagliari, ci siamo: il difensore pronto a tornare in Serie A

TORINO- Ultimo giorno di mercato, con la Juventus impegnata a definire le ultime cessioni. Ufficializzata la partenza di Sami Khedira, il club bianconero è pronto a cedere anche Daniele Rugani, difensore attualmente in prestito al Rennes ma di rientro in Italia. In Francia, infatti, l’ex Empoli non ha trovato lo spazio cercato e il riscatto da parte del club transalpino è diventato sempre più improbabile dopo l’uscita di scena dalle competizioni europee.

Per Rugani il futuro si chiama Cagliari. Il club ha definito proprio in questi minuti gli ultimi dettagli per il passaggio del centrale classe 1994 alla corte di Di Francesco, in prestito secco fino al termine di questa stagione. Superata la concorrenza del Bologna, si attende soltanto il comunicato ufficiale da parte dei rossoblù e dei bianconeri. Ma attenzione perché le notizie di mercato non finiscono qua: >>> Gennaio senza botto finale, ma occhio al futuro: il colpo grosso arriverà in estate! <<<