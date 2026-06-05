Una cessione che oramai sembra essere scritta o meglio sembrava essere scritta sotto tutti i punti di vista. Le prestazioni di Nico Gonzalez sono state incredibili con la maglia dell'Atletico Madrid, a tal punto che la società sta valutando il riscatto nonostante la cifra importante. L'esterno argentino è totalmente d'accordo con il tecnico Diego Pablo Simeone per arrivare al prolungamento di contratto e di conseguenza al riscatto definitivo con la società di Madrid. Al momento, però, bisogna ancora trovare una quadra con la Juve visto che l'obiettivo dei Colchoneros è quello di ritrattare la cifra finale e di conseguenza modificare il prezzo definitivo dell'affare.

La cifra fissata ad Agosto

Nico Gonzalez, attaccante della Juventus

Dopo otto milioni versati per il prestito, ci sarebbero altri 25 da mettere sul piatto per arrivare al riscatto definitivo l'obiettivo dell'Atletico Madrid è quello di trattare questa cifra finale forte anche del buon prestito che è stato versato nel corso dell'ultima annata. Una trattativa che per certi versi dovrebbe ricordare quella che ha portato un esterno come Coincecao in quel di Torino. Prima un prestito decisamente oneroso e poi un riscatto che è stato fissato solo dopo che i due club si sono seduti al tavolo ed hanno fissato tutti i dettagli.

Il futuro di Nico Gonzalez

La sensazione è chefarà il possibile per arrivare alla conclusione di questo affare anche se si proverà a diminuire quella cifra died ipotetici altri cinque milioni in bonus. Un club che ha voglia di assicurarsi un esterno offensivo che ha comunque messo a referto una stagione da cinque reti in 24 presenze in campionato, anche se non sono arrivate reti nelle altre competizioni disputate (coppa del Re e Champions League). Le parti si aggiorneranno nel corso delle prossime ore edovrà decidere definitivamente.