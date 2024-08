Calciomercato Juve, non è finita: Giuntoli vuole un fenomeno

Indiscrezioni nuove raccontano di come il calciomercato in casa Juventus resti comunque vivo, anche dopo la chiusura

Il calciomercato della Juventus non è ancora terminato. O meglio, quello estivo sì. Forse potrebbe esserci ancora qualche uscita. Ma per quanto riguarda l’attività – anche sotto traccia – da parte di Giuntoli, possiamo dire che il da fare è ancora molto. E lo diciamo nella misura in cui il dirigente della Juve sembra pronto a piazzare altri colpi con largo anticipo rispetto alla concorrenza. E’ una questione di priorità e di pianificazione. E’ una questione che riguarda quel che potrebbe avvenire da qui alla prossima estate. Con una grossa priorità che il club bianconero avrebbe messo sulla propria agenda: quella dell’attaccante.

Il calciomercato della Juve non è finito

Per ore ieri si è parlato della possibilità di un assalto da parte della Juventus a Berardi, che voleva evidentemente trovare un vice-Vlahovic. Alla fine non s’è fatto nulla, come Juvenews vi aveva anticipato nella mattinata dello stesso giorno. Sì, perché nei piani del club bianconero in realtà c’è altro. Ossia, c’è un colpo decisamente più grosso e importante.

Ve lo abbiamo già detto ma ve lo riportiamo ancora oggi: Giuntoli ha messo nel mirino Jonathan David. Il fenomeno del Lille che a Giugno del 2025 si libererà a zero rappresenta un'occasione clamorosa per la Juventus. Stiamo parlando di un calciatore da 50 milioni di euro, che si potrà prendere gratis. Giuntoli sarebbe già al lavoro. E secondo indiscrezioni esclusive che possiamo riportarvi e che abbiamo raccolto nella giornata di ieri, c'è anche la possibilità di un assalto a 10 milioni di euro a gennaio. Sussiste l'idea di offrire 40 milioni in meno del valore del calciatore. Un'offerta che sarebbe comunque utile al Lille a non perdere soldi vedendo partire il calciatore a zero. Insomma: qualcosa si muove. E Giuntoli sembra pronto a muoversi con largo anticipo rispetto a tutti, ancora una volta.