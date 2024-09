Calciomercato Juventus – Giuntoli ha un sogno pazzesco: “Vuole comprarlo”

NEWS JUVE

La Juventus continua a lavorare in sede di calciomercato e valuta diversi nomi per l'attacco. Ecco le ultime notizie in merito

Il calciomercato della Juventus, come amimamo dire spesso, non dorme mai. Questo perché è adesso – quando sembra tutto fermo – che si fanno i migliori affari. E soprattutto è ora, che si pianifica il futuro. Lo sa bene Giuntoli che nell’ultima sessione di mercato ha lavorato con grandissimo anticipo rispetto alla concorrenza portando a casa dei calciatori che non hanno ancora reso per quel che valgono ma che presto o tardi mostreranno tutto il loro valore. E sempre in questa chiave, la Juve si sta muovendo anche per il prossimo anno. Ma sull’agenda della dirigenza Juventina – adesso – ci sarebbe un nome pesantissimo di cui si inizia a parlare.

Il mercato della Juventus punta a grossi nomi

Il nostro riferimento va a Osimhen. Oggi al Galatasaray – dove sta già facendo bene – potrebbe avere tutta l’intenzione di tornare in Serie A. Quella in Turchia, secondo molti, è solo una pausa per non restare fermo. E dunque, per continuare a giocare. Cosa che a Napoli, non avrebbe fatto. Bene: la Juventus ci sta pensando seriamente. Ormai è chiaro: Giuntoli lo vedrebbe benissimo in bianconero nelle vesti di post-Vlahovic o comunque, di giocatore alternativo. Ha già mostrato tutto il suo valore e nelle sue idee c’è la volontà totale di farlo ancora. Ma come colpo, sarebbe fattibile per al Juventus?

Da quanto ci risulta, sì. Ovvio, le parti in causa dovrebbero come prima cosa iniziare a parlare. E non è escluso che qualcosa si stia muovendo già ora. Che è presto ma che è forse il momento migliore per capire la fattibilità della cosa. Portare Osimhen a Torino, lo sanno tutti, sarebbe un vero e proprio capolavoro. La Juve, vuole provarci. Detto questo, sempre parlando di calciomercato e di Juventus, occhio ad una voce che sta circolando da qualche ora <<<